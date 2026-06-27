Jaisalmer: संडे बोल: जैसलमेर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव कितनी बड़ी परेशानी का कारण है और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है?

जैसलमेर. लखू बीरा पुरोहित बगेची के सभी सदस्यों व सहयोगी धड़ों की एक आम सभा रविवार को आयोजित की जाएगी। यह महत्त्वपूर्ण सभा पुरोहित बगेची, गड़ीसर पर शाम 5 बजे शुरू होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य बगेची के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगामी योजनाओं पर विचार-विमर्श करना है। इसके अतिरिक्त, होली गोठ सहित अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी सदस्यों को रविवार शाम पुरोहित बगेची गड़ीसर पहुंचकर आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। यह जानकारी भंवर लाल बलाणी ने दी।