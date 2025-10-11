एक्सरसाइज थार स्ट्राइक: 12000 फीट ऊंचाई से कूदे जवान, हवा में दिखाया तालमेल और साहस

दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज ने 12 हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूटिंग का प्रदर्शन किया। एक्सरसाइज थार स्ट्राइक में जवानों ने दुश्मन के ठिकानों पर उतरकर सटीक कार्रवाई और रणनीतिक हमला किया। जवानों ने हवा में ही रियल टाइम कम्युनिकेशन के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किया और क्रमबद्ध ढंग से लैंडिंग की। जैसे ही सैनिक जमीन पर उतरे, उन्होंने टारगेट पर अटैक किया, डिफेंस तैयार किया और आपसी तालमेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।इस अभ्यास में एयरफोर्स के दो विमान शामिल थे। यूक्रेन के एएन -32 और स्पेन के सी 295एमडब्लू विमान से जवानों ने साहस और कुशलता का परिचय दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास से जवानों की तैयारी, तेज निर्णय क्षमता और टीम वर्क मजबूत होती है। थार स्ट्राइक ने यह दिखा दिया कि वायु और थल सेना का तालमेल किसी भी चुनौती का सामना करने में निर्णायक होता है। कठिन परिस्थितियों में भी सैनिकों ने निर्भीक साहस, सटीकता और तेज प्रतिक्रिया से मिशन सफल बनाया। अभ्यास ने जवानों के हौसले, देशभक्ति और टीम भावना को जीवंत रूप में दिखाया।