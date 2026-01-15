जवाहिर चिकित्सालय नेत्र यूनिट में आंखों के ऑपरेशन की सुविधा पुनः शुरू

जवाहिर चिकित्सालय की नेत्र यूनिट में आंखों के ऑपरेशन पुनः शुरू हो गए। यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन विधायक छोटूसिंह भाटी ने किया। संसाधनों से परिपूर्ण यूनिट के शुरू होने पर भाटी ने कहा कि नेत्र यूनिट जिले के रोगियों के लिए वरदान साबित होगी और अब आंखों के इलाज एवं ऑपरेशन के लिए बाहरी जिलों पर निर्भरता समाप्त होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवींद्र सांखला ने नेत्र यूनिट के प्रारंभ होने पर संतोष जताते हुए कहा कि नेत्र रोगियों को जांच एवं उपचार के लिए नि:शुल्क सुविधा मिलेगी। उन्होंने रोगियों से अपील की कि समय पर जांच कराकर अपनी दृष्टि संबंधी समस्याओं से राहत प्राप्त करें।पीएमओ डॉ. सांखला ने बताया कि यूनिट में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव जोशी की देखरेख में ऑपरेशन किए जाएंगे। जोशी के साथ नेत्र सहायक नेहा तंवर और अरशद अली तथा नर्सिंग अधिकारी लव दैया चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। सांखला ने कहा कि नेत्र विभाग के स्वरूप में सुधार कर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।