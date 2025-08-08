निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प पर आग…मचा हडक़म्प !

जैसलमेर-रामगढ़ मार्ग पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस सहित संबंधित महकमे हरकत में आ गए। गुरुवार देर शाम का यह नजारा था, जब दमकल की गाडिय़ां और एम्बुलेंस मौके पर तुरंत पहुंच गई। हालांकि यह सब मॉकड्रिल का हिस्सा था, लेकिन इसके माध्यम से किसी भी तरह की आग लगने की बड़ी घटना होने पर रेस्पॉन्स टाइम दर्ज किया गया। जिला कलक्टर प्रतापसिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पंप के पास धुआं उठता देख इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। जिसके बाद दमकल की गाडिय़ों ने वहां पहुंच कर हालात पर काबू पाया।
इस मॉकड्रिल के लिए पेट्रोल पम्प के पास एक टायर में आग लगाई गई। उसका धुआं दूर से भी उठता दिखाई दिया। सरकारी मशीनरी को एकदम हरकत में देख कर रास्ते में कई लोग चौंक गए। बाद में उन्हें पता चला कि यह मॉकड्रिल का हिस्सा है। गौरतलब है कि गत मई माह में पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद प्रशासन की तरफ से शहर व आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के कई मॉकड्रिल आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे में रेस्पॉन्स टाइम का पता चल सके। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प के पास आग की सूचना पर नगरपरिषद व सिविल डिफेन्स को सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे। ड्रिल के समय मेडिकल ने आग से घायल लोगों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस अधीक्षक शिवहरे ने बताया कि इस ड्रिल के माध्यम से सभी संबंधित विभागों का रिस्पॉन्स टाइम नोट किया गया है।