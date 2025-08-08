निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प पर आग…मचा हडक़म्प !

इस मॉकड्रिल के लिए पेट्रोल पम्प के पास एक टायर में आग लगाई गई। उसका धुआं दूर से भी उठता दिखाई दिया। सरकारी मशीनरी को एकदम हरकत में देख कर रास्ते में कई लोग चौंक गए। बाद में उन्हें पता चला कि यह मॉकड्रिल का हिस्सा है। गौरतलब है कि गत मई माह में पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद प्रशासन की तरफ से शहर व आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के कई मॉकड्रिल आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे में रेस्पॉन्स टाइम का पता चल सके। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प के पास आग की सूचना पर नगरपरिषद व सिविल डिफेन्स को सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे। ड्रिल के समय मेडिकल ने आग से घायल लोगों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस अधीक्षक शिवहरे ने बताया कि इस ड्रिल के माध्यम से सभी संबंधित विभागों का रिस्पॉन्स टाइम नोट किया गया है।