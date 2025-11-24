मेहमानों को रास आ रहा मौसम, गुलाबी सर्दी में बढ़ रहे देशी के साथ विदेशी मेहमान भी

पर्यटन कारोबारियों नरेन्द्रसिंह व मधुरम व्यास के अनुसार नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत जैसलमेर के पर्यटन सीजन का स्वर्णकाल माने जाते हैं, और इस बार मौसम ने इसे और अनुकूल बना दिया है। स्थानीय टूर ऑपरेटर बृजेन्द्रसिंह का कहना है कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में पर्यटकों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। खासकर परिवार, स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के समूह, बाइक राइडर और नवविवाहित जोड़े बड़ी संख्या में रेगिस्तान की खूबसूरती देखने आ रहे हैं। सम सैंड ड्यून्स में शाम के समय ऊंट सफारी, जीप ड्यून्स बैशिंग और सांस्कृतिक लोकनृत्य कार्यक्रमों में पर्यटक खूब उत्साह दिखा रहे हैं। सूर्यास्त के समय रेगिस्तान में पड़ती सुनहरी रोशनी लोगों के कैमरों में अनगिनत बार कैद हो रही है।