मेहमानों को रास आ रहा मौसम, गुलाबी सर्दी में बढ़ रहे देशी के साथ विदेशी मेहमान भी

मरुस्थलीय जैसलमेर में इन दिनों पसर रही गुलाबी सर्दी ने स्वर्णनगरी के पर्यटन सीजन को नई उड़ान दे दी है। सुहावने मौसम के चलते रोजाना बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटकों का जैसलमेर पहुंचना जारी है। सुबह-शाम हल्की ठंडक, दिन में खुशनुमा धूप, मौसम के ऐसे मिज़ाज ने सैर-सपाटे का मजा दोगुना कर दिया है। पर्यटकों की बढ़ती आवक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोनार किला, पटवा हवेली, गड़ीसर सरोवर, वॉर म्यूजियम और सम सैंड ड्यून्स जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है। होटल और रिसॉट्र्स में बुकिंग का स्तर भी तेजी से बढ़ा है। कई होटलों में सप्ताहांत के लिए लगभग फुल बुकिंग की स्थिति बन गई है।
पर्यटन कारोबारियों नरेन्द्रसिंह व मधुरम व्यास के अनुसार नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत जैसलमेर के पर्यटन सीजन का स्वर्णकाल माने जाते हैं, और इस बार मौसम ने इसे और अनुकूल बना दिया है। स्थानीय टूर ऑपरेटर बृजेन्द्रसिंह का कहना है कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में पर्यटकों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। खासकर परिवार, स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के समूह, बाइक राइडर और नवविवाहित जोड़े बड़ी संख्या में रेगिस्तान की खूबसूरती देखने आ रहे हैं। सम सैंड ड्यून्स में शाम के समय ऊंट सफारी, जीप ड्यून्स बैशिंग और सांस्कृतिक लोकनृत्य कार्यक्रमों में पर्यटक खूब उत्साह दिखा रहे हैं। सूर्यास्त के समय रेगिस्तान में पड़ती सुनहरी रोशनी लोगों के कैमरों में अनगिनत बार कैद हो रही है।
दिल्ली से परिवारजनों के साथ जैसलमेर भ्रमण पर आए अभिषेक दास ने कहा कि सर्दी की शुरुआत में जैसलमेर का मौसम बहुत सुहाना महसूस हो रहा है। ना ज्यादा सर्दी और न ही गर्मी। यह संतुलित तापमान उन्हें यहां लंबे समय तक ठहरने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार जयपुर के संदीप माहेश्वरी व उनके दोस्तों ने कहा कि स्वर्णनगरी भ्रमण के लिए यह समय उनके लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। गुलाबी सर्दी और पर्यटन सीजन का यह मेल जैसलमेर की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रहा हैै।
इधर मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 11.9 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। अलसुबह आकाश साफ होने के बावजूद शीतल हवाओं ने गुलाबी सर्दी का बखूबी अहसास करवाया। दिन में धूप खिली होने के बावजूद घरों में पंखें चलाने जैसी नौबत अब नहीं आ रही है।
