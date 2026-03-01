जैसाण में होली के पर्व में खुशियों के बीच मिले ‘ जख्म ’

हादसे में काहला निवासी मोहन नाथ की इलाज के लिए जोधपुर ले जाते समय देचू के पास मौत हो गई, जबकि उसका साथी दलपतनाथ गंभीर रूप से घायल है और उसे जोधपुर में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक दलपत नाथ (20) पुत्र सुमार नाथ निवासी काहला और मोहन नाथ (25) पुत्र तेज नाथ देवीकोट से जैसलमेर होते हुए बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। सांवल कॉलोनी के पास स्थित पुलिया पर सामने से आ रही कैंपर से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर ले जाते समय देचू के पास मोहन नाथ ने दम तोड़ दिया, जबकि दलपत नाथ का एमडीएम अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज जारी है।