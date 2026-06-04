Video: जैसलमेर में बिना चेतावनी वाले 51 सिगरेट पैकेट जब्त

अभियान के दौरान तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन संचालन करने, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने, कैंपर वाहनों पर अवैध बंपर लगाने तथा ब्लैक फिल्म का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।इसी क्रम में इंटरसेप्टर वाहन प्रभारी जोगाराम के नेतृत्व में रामस्वरूप, चालक कांस्टेबल किशनलाल तथा पुलिस टीम ने सोढाकोर गांव के निकट नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान पोकरण से जैसलमेर की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका गया। चालक की जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ निवासी भूराराम पुत्र रिंगताराम को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया गया।अभियान के दौरान 20 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।