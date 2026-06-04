4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: जैसलमेर में बिना चेतावनी वाले 51 सिगरेट पैकेट जब्त

जांच के दौरान दुकानों पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने इन दुकानों से बिना स्वास्थ्य वैधानिक चेतावनी वाले 51 सिगरेट के पैकेट जब्त किए। जब्त किए गए सिगरेट पैकेटों पर किसी भी प्रकार की आवश्यक वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 04, 2026

jaisalmer kotapa news photo

जैसलमेर. अ​भियान के तहत कार्यवाई करते हुए।

जैसलमेर शहरी क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। औषधि नियंत्रण अधिकारी राजेश मीणा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने हनुमान सर्कल स्थित भैरव जनरल स्टोर और बंशी जनरल स्टोर का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानों पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

अधिकारियों ने इन दुकानों से बिना स्वास्थ्य वैधानिक चेतावनी वाले 51 सिगरेट के पैकेट जब्त किए। जब्त किए गए सिगरेट पैकेटों पर किसी भी प्रकार की आवश्यक वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी। पालीवाल ने बताया कि बिना वैधानिक चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय करना कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने यह भी बताया कि आम जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में खाद्य एवं तम्बाकू उत्पादों का जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

नशे में ट्रक चलाते चालक गिरफ्तार, बीस से अधिक चालान काटे..चलाया जागरुकता अभियान

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लाठी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में ट्रक चला रहे एक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में मोटर वाहन अधिनियम के तहत लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध सघन अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन संचालन करने, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने, कैंपर वाहनों पर अवैध बंपर लगाने तथा ब्लैक फिल्म का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।इसी क्रम में इंटरसेप्टर वाहन प्रभारी जोगाराम के नेतृत्व में रामस्वरूप, चालक कांस्टेबल किशनलाल तथा पुलिस टीम ने सोढाकोर गांव के निकट नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान पोकरण से जैसलमेर की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका गया। चालक की जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ निवासी भूराराम पुत्र रिंगताराम को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया गया।अभियान के दौरान 20 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।

पुलिस ने जन-जागरूकता अभियान चलाकर वाहन चालकों और आमजन से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। इंटरसेप्टर वाहन प्रभारी जोगाराम ने बताया कि प्रेसर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पूरे महीने सघन कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा भी की जाएगी। उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की अपील की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: जैसलमेर में बिना चेतावनी वाले 51 सिगरेट पैकेट जब्त

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अस्पताल की चौखट पर जलभराव संकट, अब तक नहीं जगे जिम्मेदार

jsm hospital news
जैसलमेर

Video: महंगाई, अनियमितताओं व गोवंश की मौत पर फूटा गुस्सा

pokaran news photo
जैसलमेर

पर्यावरण संरक्षण दावों में सिमटा, जमीन पर चुनौतियां बरकरार

pokaran news photo
जैसलमेर

रेत से हरियाली तक…पर्यावरण सेना ने बदली थार की तस्वीर, दो करोड़ से अधिक पौधों ने रेगिस्तान को दी नई पहचान

mohangarh news photo
जैसलमेर

फॉलोअर्स कहते रहे: बहन हम आपके साथ, मत उठाना ऐसा कोई कदम; लेकिन नहीं खत्म हो सकी इन्फ्लूएंसर की मायूसी

Anita Bishnoi
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.