अस्पताल की चौखट पर जलभराव संकट, अब तक नहीं जगे जिम्मेदार

मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बार फिर सामने आने की आशंका है। बारिश के दौरान जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय में बरसाती पानी की निकासी का मुद्दा आगामी दिनों में गंभीर रूप ले सकता है। अस्पताल परिसर की मौजूदा स्थिति और पिछले वर्षों का अनुभव संकेत देता है कि यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो जलभराव की समस्या मरीजों, परिजनों और चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गौरतलब है कि जवाहिर चिकित्सालय केवल शहर का अस्पताल नहीं, बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में जलभराव की स्थिति केवल एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाती है।