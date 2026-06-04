4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

अस्पताल की चौखट पर जलभराव संकट, अब तक नहीं जगे जिम्मेदार

अस्पताल परिसर की मौजूदा स्थिति और पिछले वर्षों का अनुभव संकेत देता है कि यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो जलभराव की समस्या मरीजों, परिजनों और चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गौरतलब है कि जवाहिर चिकित्सालय केवल शहर का अस्पताल नहीं, बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है।

3 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 04, 2026

jsm hospital news

जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल परिसर बारिश के दौरान बन जाता है तालाब। - फ़ाइल

मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बार फिर सामने आने की आशंका है। बारिश के दौरान जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय में बरसाती पानी की निकासी का मुद्दा आगामी दिनों में गंभीर रूप ले सकता है। अस्पताल परिसर की मौजूदा स्थिति और पिछले वर्षों का अनुभव संकेत देता है कि यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो जलभराव की समस्या मरीजों, परिजनों और चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गौरतलब है कि जवाहिर चिकित्सालय केवल शहर का अस्पताल नहीं, बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में जलभराव की स्थिति केवल एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाती है।

मानसून के साथ बढ़ता है दबाव

अस्पताल परिसर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहां केवल छतों और परिसर का वर्षाजल ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से बहकर आने वाला पानी भी पहुंचता है। जीएसएस क्षेत्र सहित कई दिशाओं से पानी अस्पताल परिसर की ओर आता है। जब वर्षा की तीव्रता बढ़ती है तो निकासी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बनता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पानी के बहाव और निकासी के बीच संतुलन नहीं हो तो अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसरों में जलभराव की स्थिति तेजी से बन सकती है। यही कारण है कि मानसून शुरू होते ही यह मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर

अस्पताल परिसर में पानी जमा होने की स्थिति केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहती। मरीजों को वार्डों, जांच कक्षों और अन्य विभागों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और आपातकालीन सेवाओं के संचालन पर भी अतिरिक्त दबाव बन सकता है।

चुनौती के प्रमुख बिंदु

-मरीजों और परिजनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना

-आपातकालीन सेवाओं के संचालन में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत

-सफाई व्यवस्था पर बढ़ता दबाव

- परिसर में गाद और कचरा जमा होने की स्थिति

- स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यक्षमता पर असर

-संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की आवश्यकता

समस्या की जड़ निकासी व्यवस्था

पत्रिका पड़ताल में यह बात सामने आई है कि अस्पताल का मौजूदा निकासी तंत्र वर्षाजल की बड़ी मात्रा को तेजी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। वर्तमान व्यवस्था सामान्य जल निकासी की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित हुई है, जबकि मानसून के दौरान पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल परिसर के लिए अलग स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। केवल सीवरेज आधारित निकासी नेटवर्क से वर्षाजल की चुनौती का समाधान संभव नहीं माना जाता।

निम्न कदम हो सकेंगे प्रभावी साबित

-उच्च क्षमता वाले वर्षाजल निकासी आउटलेट विकसित किए जाएं

-जल-भराव वाले बिंदुओं की तकनीकी मैपिंग हो

-मानसून अवधि में हाई कैपेसिटी पम्पिंग सिस्टम सक्रिय रखा जाए

-आसपास के क्षेत्रों की निकासी व्यवस्था को अस्पताल ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ा जाए

- जल भराव प्रबंधन के लिए अलग आपात योजना तैयार हो

अब भी तैयारी का समय

मानसून का मुख्य दौर अभी बाकी है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जलभराव की चुनौती को देखते हुए निकासी व्यवस्था की समीक्षा, पम्पिंग सिस्टम की उपलब्धता और संवेदनशील बिंदुओं की पहचान जैसे कदम प्राथमिकता बन सकते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में अस्पताल तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति उपचार की उम्मीद लेकर आता है। ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का यह सबसे बड़ा केंद्र मानसून के दबाव के बीच भी पूरी क्षमता के साथ कार्य करता रहे।

जिम्मेदार बोले - पहले पता करता हूं, फिर बताता हूं

इस मामले में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं पहले पता करता हूं उसके बाद में यह आपको कुछ बता पाऊंगा।

- डॉ. रविंद्र सांखला, पीएमओ, राजकीय जवाहिर अस्पताल, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / अस्पताल की चौखट पर जलभराव संकट, अब तक नहीं जगे जिम्मेदार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Video: जैसलमेर में बिना चेतावनी वाले 51 सिगरेट पैकेट जब्त

jaisalmer kotapa news photo
जैसलमेर

Video: महंगाई, अनियमितताओं व गोवंश की मौत पर फूटा गुस्सा

pokaran news photo
जैसलमेर

पर्यावरण संरक्षण दावों में सिमटा, जमीन पर चुनौतियां बरकरार

pokaran news photo
जैसलमेर

रेत से हरियाली तक…पर्यावरण सेना ने बदली थार की तस्वीर, दो करोड़ से अधिक पौधों ने रेगिस्तान को दी नई पहचान

mohangarh news photo
जैसलमेर

फॉलोअर्स कहते रहे: बहन हम आपके साथ, मत उठाना ऐसा कोई कदम; लेकिन नहीं खत्म हो सकी इन्फ्लूएंसर की मायूसी

Anita Bishnoi
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.