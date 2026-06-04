Video: महंगाई, अनियमितताओं व गोवंश की मौत पर फूटा गुस्सा

पोकरण कस्बे में गत कई दिनों से व्याप्त पानी-बिजली समस्याओं को लेकर शुक्रवार को जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जलदाय विभाग कार्यालय के आगे मटकियां फोड़ी जाएगी। नगरपालिका के पूर्व नेताप्रतिपक्ष नारायण रंगा ने बताया कि कस्बे में पानी-बिजली समस्या से आमजन का बेहाल हो रहा है। घंटों तक विद्युत की कटौती, आवाजाही, कम वॉल्टेज की समस्या से आमजन परेशान है। जिसका कोई समाधान नहीं होने के कारण भीषण गर्मी के मौसम में आमजन के साथ बच्चों व वृद्धों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। कई दिनों व हफ्तों तक गली मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचने के कारण महंगे दामों में ट्रैक्टर टंकियां मंगवाना आमजन की मजबूरी हो गया है। जबकि जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे गांधी चौक में बड़ी संख्या में कस्बेवासी एकत्रित होंगे। यहां से जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद जलदाय विभाग के एमबी वेल हेडवक्र्स पर मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही डिस्कॉम कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा।