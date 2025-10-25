जैसलमेर में बस दुखान्तिका: बस में दो इमरजेंसी गेट थे, लेकिन खुल नहीं पाए थे

एफएसएल जांच में सामने आया कि बस में मुख्य गेट के अलावा दो इमरजेंसी द्वार थे। आग लगने के दौरान मुख्य गेट व दोनों इमरजेंसी द्वार बंद पाए गए थे। यानि आग लगने पर या तो इमरजेंसी गेट ऑटो लॉक हो गए थे अथवा किसी यात्री ने उन्हें खोला तक नहीं था। आग से खाक बस की जांच में सामने आया कि दोनों इमरजेंसी द्वार बंद थे। जो संभवत: यात्रियों से खुल नहीं पाए थे। यदि यह दोनों इमरजेंसी द्वार खुल जाते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।