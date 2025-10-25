जैसलमेर में बस दुखान्तिका: बस में दो इमरजेंसी गेट थे, लेकिन खुल नहीं पाए थे

जैसलमेर में बस में आग लगने का कारण छत में लगे एयर कंडीशनर एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट था। एसी बस की छत में बीचों-बीच लगा था और जिस वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था वो वायर एसी से जुड़ा हुआ था और वो बीच में से लेकर बस के पीछे तक जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, एसी के वेंट में चार आउटर यूनिट पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल की जांच में यह खुलासा हुआ।
एफएसएल जांच में सामने आया कि बस में मुख्य गेट के अलावा दो इमरजेंसी द्वार थे। आग लगने के दौरान मुख्य गेट व दोनों इमरजेंसी द्वार बंद पाए गए थे। यानि आग लगने पर या तो इमरजेंसी गेट ऑटो लॉक हो गए थे अथवा किसी यात्री ने उन्हें खोला तक नहीं था। आग से खाक बस की जांच में सामने आया कि दोनों इमरजेंसी द्वार बंद थे। जो संभवत: यात्रियों से खुल नहीं पाए थे। यदि यह दोनों इमरजेंसी द्वार खुल जाते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
आग लगने के दौरान बस दौड़ रही थी। यही वजह है कि आग आगे से पीछे की ओर फैली थी। बस के पिछले हिस्से में काफी अधिक जनहानि हुई थी।
एसी के वेंट में चारों आउटर यूनिट पूरी तरह जल गए थे। बस के अंदर एसी के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग