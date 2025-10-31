जैसलमेर: निजी बसों के पहिये थमे, अहमदाबाद व जयपुर के यात्री हुए परेशान

प्रदेशभर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद होने का असर जैसलमेर से अहमदाबाद और जयपुर आदि शहरों के लिए यात्रा करने वो यात्रियों पर पड़ा है। इन बसों के पहियों पर ब्रेक लग जाने से शुक्रवार को यात्री मुसीबत में फंसे। जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली बसों की आवाजाही दिन में हुई लेकिन बताया जा रहा है कि एसोसिएशन की सरकार के साथ बात नहीं बनी तो शनिवार से सभी निजी बसों का संचालन बंद हो सकता है। ऐसे में स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।