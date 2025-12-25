स्वर्णनगरी के धोरों में चमके कुलदीप बिश्नोई, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने जैसलमेर प्रवास के दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता की तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचने पर समाज के गणमान्य लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर, राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान पगड़ी और पारंपरिक पट्टू ओढ़ाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कुलदीप बिश्नोई ने धोलिया पहुंचकर वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी शहीद राधेश्याम पैमाणी तथा शहीद श्यामलाल फौजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद धोलिया गांव में रामधन मांझू के आवास पर आयोजित जलपान कार्यक्रम में भाग लिया।
खेतोलाई गांव में आयोजित एक निजी समारोह में भी बिश्नोई शामिल हुए और परिवार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आने पर यहां के लोगों की अपनायत, स्नेह और लगाव से हमेशा आत्मीय अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ साथ निभाया है, जो आज भी कायम है।प्रवास के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कुलदीप बिश्नोई से विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया और राजस्थान में आगामी कार्यक्रमों के लिए स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया।
इस मौके पर पूर्व विधायक मलखानसिंह बिश्नोई, भाजपा नेता कंवराजसिंह चौहान, महासभा उपप्रधान पप्पूराम डारा, प्रधान भागीरथ तेतरवाल, परसराम बिश्नोई, उपप्रधान सोमप्रकाश सिगड़, सचिव नारायण राम डाबड़ी, शंभू सिंह खेतासर, भाजपा नेत्री सुनीता भाटी, सचिव बलदेव खोखर, जयकिशन सहारण, शिवप्रताप जाणी, शिवराज जाखड़, शिक्षक नेता सुभाष बांवरला, जीवणराम गिला, सरपंच करणाराम खारा, सहीराम, सरपंच शिवरतन, मनोहर जोशी, सांवलदान रतनू, मदन भादू रोटू, चंद्रदीप सिंह राठौड़ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
