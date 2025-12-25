स्वर्णनगरी के धोरों में चमके कुलदीप बिश्नोई, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता

खेतोलाई गांव में आयोजित एक निजी समारोह में भी बिश्नोई शामिल हुए और परिवार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आने पर यहां के लोगों की अपनायत, स्नेह और लगाव से हमेशा आत्मीय अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ साथ निभाया है, जो आज भी कायम है।प्रवास के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कुलदीप बिश्नोई से विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया और राजस्थान में आगामी कार्यक्रमों के लिए स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया।