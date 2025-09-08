बिजली घर पर गिरी आकाशीय बिजली, लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जले

मोहनगढ़ क्षेत्र में सोमवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। मौसम विभाग की भारी बरसात की चेतावनी के चलते ग्रामीण काफी सतर्क नजर आए, वहीं दिन भर चर्चा का विषय भी बना रहा। सुबह काले घने बादलों के छाने से एक बारगी तेज बारिश की संभावना भी बनी, लेकिन दिन भर रुक-रुक कर फुहारें गिरती रही। तेज बारिश के नहीं होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस जरूर ली। हल्की बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी फायदा होने की संभावना जताई जा रही। यदि तेज बारिश होती और जल भराव की स्थिति बनती है तो खेतों में खड़ी फैसले नष्ट भी हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते क्षेत्र में सरकारी व गैर विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश रहा। आसमान में घने बादलों के छाए रहने के चलते धूप नहीं खिल पाई।