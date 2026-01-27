पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया राजस्थान का युवक, देश के खिलाफ करने लगा बड़ा कांड

पकड़ा गया आरोपी झाबराराम मेघवाल पिछले चार वर्षों से अपने गांव में ई-मित्र केंद्र संचालित कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों (सीआईडी-इंटेलिजेंस) को पुख्ता इनपुट मिले थे कि झाबराराम सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी 'हनीट्रैप' का शिकार हुआ और पैसों के लालच में आकर उसने भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल (BSF) से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा कीं।