राजस्थान में बॉर्डर पर BSF अब ज्यादा बलशाली, सेना और प्रशासन के साथ समन्वय से बन रही अग्रिम मोर्चे की ताकत



बीएसएफ 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर की निगरानी करने वाला सशस्त्र बल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश के मंसूबों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी कैंप की स्टीक जानकारी सेना को दी। सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में 100 किमी अंदर इस आतंकी कैंप को नेस्तानाबूत किया। अब बीएसएफ को एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है। बीएसएफ को तकनीक रूप से मजबूत करने में सेना मदद कर रही है।