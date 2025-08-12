रामदेवरा लगातार दूसरे दिन श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, जयकारों से गूंजी रुणिचा नगरी

रामदेवरा कस्बे में लगातर दूसरे दिन देश प्रदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को पहुंचे, जिससे मंगलवार को भी डेढ़ किमी लंबी कतार लगी रही। समाधि समिति की तरफ से मंदिर रोड पर हवा के पंखों के साथ फॉगिंग की भी व्यवस्था करके श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी और उमस से बचाने की व्यवस्था की गई। मंगलवार को गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने कतार में लग कर शांति पूर्वक बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की।