रामदेवरा लगातार दूसरे दिन श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, जयकारों से गूंजी रुणिचा नगरी

रामदेवरा कस्बे में लगातर दूसरे दिन देश प्रदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को पहुंचे, जिससे मंगलवार को भी डेढ़ किमी लंबी कतार लगी रही। समाधि समिति की तरफ से मंदिर रोड पर हवा के पंखों के साथ फॉगिंग की भी व्यवस्था करके श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी और उमस से बचाने की व्यवस्था की गई। मंगलवार को गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने कतार में लग कर शांति पूर्वक बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की।
लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक तौर पर शुरू हुए मेले के प्रथम चरण में 700 सुरक्षा कार्मिकों ने श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को इन दिनों संभाला हुआ है। जिसमें एक आर ए सी की बटालियन भी हैं। इनकी ओर से मेले में मंदिर रोड, चाचा चौक, पोकरण रोड आदि जगह व्यवस्था संभाली जा रही है।