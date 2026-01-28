मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ

विश्वविख्यात मरु-महोत्सव-2026 के तहत 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को जैसलमेर, सम-लखमणा और खुहड़ी में होगा। तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में राजस्थान की लोकसंस्कृति, परंपरा और मरुस्थलीय विरासत का विविध रंगों में प्रदर्शन होगा। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल-2026, लोकनृत्य, ऊंट दौड़, कैमल शो, हस्तशिल्प मेला और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी। सेलिब्रिटी नाइट्स में बॉलीवुड कलाकार मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने बताया कि मरु महोत्सव को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पर्यटकों और आमजन की सुविधा, सुरक्षा, यातायात और सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल ने बताया कि महोत्सव के संचालन के लिए विभिन्न विभागों और कार्मिकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा समयबद्ध और समर्पित भाव से कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।