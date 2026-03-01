सोनू माइंस में खनन… सैकड़ों पेड़ों की कटाई का आरोप… खड़ीनों का जल प्रवाह भी बाधित

खनन क्षेत्र में उड़ती धूल से वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है। डस्ट नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव अनिवार्य है, लेकिन स्थानीय लोग नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। शाम के समय दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार भारी ब्लास्टिंग से जोगा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में मकानों और पानी के टांकों में दरारें आने की शिकायतें हैं। पशुओं में गर्भपात की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे पशुपालकों में चिंता है।