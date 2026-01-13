13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पानी को तरसती नग्गो की ढाणी…एक साल से बना हुआ है जल संकट

जैसलमेर जिले के नग्गो की ढाणी के ग्रामीण पिछले एक साल से जल संकट में जी रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 13, 2026

जैसलमेर जिले के नग्गो की ढाणी के ग्रामीण पिछले एक साल से जल संकट में जी रहे हैं। रेगिस्तान की कड़ाके की ठंड में भी पानी की तलाश में मीलों भटकना ग्रामीणों की मजबूरी है। धैर्य की सीमा टूटने पर ग्रामीण मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन में उतर आए और आगामी पंचायती राज चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी। ढाणी की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है।

पानी के अभाव में इंसानों के साथ-साथ पशुधन भी प्यास से दम तोड़ रहा है। घरेलू कामकाज से लेकर मवेशियों की प्यास बुझाने तक ग्रामीणों को 10 किलोमीटर दूर से टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। दूरी अधिक होने से टैंकर चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिसे उठाना कमजोर आर्थिक स्थिति वाले पशुपालक परिवारों के लिए असंभव जैसा बन गया है। गांव का जीएलआर महीनों से बंद पड़ा है। पानी नहीं होने के कारण उसमें अब पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। यह ढांचा पानी आपूर्ति का नहीं, विभागीय लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से अविलंब हस्तक्षेप की मांग की है। प्रमुख मांगों में नियमित पाइपलाइन सप्लाई की शुरुआत, बंद पड़े जीएलआर की सफाई व क्रियाशीलता और जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी के मौसम में ही हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में गर्मी के आगमन पर परेशानी बढ़ने की आशंका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पानी को तरसती नग्गो की ढाणी…एक साल से बना हुआ है जल संकट

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सम मार्ग पर हिंट एंड रन का मामला…सडक़ क्रॉस करते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौत

जैसलमेर

पहचान बदल कर मंदसौर के होटल में ठहरा जैसलमेर का युवक धरा गया

जैसलमेर

मोहनगढ़: नहरी क्षेत्र से सिंगल फेस के 6 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, 2.80 लाख का जुर्माना

जैसलमेर

फसलों का पड़ रहा पाले से पाला: रात और सुबह शून्य के नीचे तापमान, खेतों में जम रही ओस

जैसलमेर

जैसलमेर 2.5 डिग्री पर कांपा: चांधन, रामगढ़, मोहनगढ़, रामदेवरा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमी बर्फ की परतें

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.