रेत में छिपे पुराने जख्म, जैसाण में ज्यादा बारिश तो जमीन उगलेगी बम

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सुरक्षा एजेंसियों को जैसलमेर व पोकरण क्षेत्र में जिंदा बम मिले। 10 मई को पोकरण क्षेत्र के जेमला गांव में मिसाइल मिली। बीलिया गांव के पास कारतूस और बम मिला। भणियाणा के तेलीवाड़ा गांव के पास बम मिला। 11 मई को पोहड़ा गांव में जिंदा बम बरामद हुआ।

जागरूकता से मिल रही राहत

स्थानीय प्रशासन और पुलिस जन-जागरूकता अभियान चला रही है। ग्रामीणों को संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसे न छुने और तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा है। ग्रामीणों की सजगता ने ही कई विस्फोटक समय रहते खोजे, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।