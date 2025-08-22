पोकरण जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं से कराहता, मरीज बेहाल

पोकरण कस्बे के राजकीय जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का हाल ऐसा है कि मरीजों और परिजनों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। जिला मुख्यालय के बाद यह एकमात्र जिला स्तरीय अस्पताल है, जहां प्रतिदिन 700 से 800 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जबकि भर्ती मरीजों, प्रसव पीडि़त महिलाओं और बच्चों की संख्या 100 से अधिक रहती है। इसके बावजूद व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं।