पोकरण : न सड़क का समतलीकरण और न ही भर रहे गड्ढ़े

हालांकि कार्य की धीमी गति और लापरवाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्य चौराहे व्यास सर्किल पर पिछले पांच-छह दिनों से एक बड़ा गड्ढा खुला पड़ा है। दो ओर पुलिस बैरिकेड्स और एक ओर डिवाइडर लगाकर आंशिक रूप से ढका गया है, लेकिन एक ओर से पूरी तरह खुला होने के कारण खतरा बना हुआ है। इसके अलावा कस्बे के अन्य हिस्सों में भी दो-तीन स्थानों पर गड्ढे खुले पड़े हैं, जिनसे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। तीन दिन पहले मुख्य चौराहे पर पड़ी निर्माण सामग्री से टकराकर एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है। भवानीपुरा क्षेत्र में कार्य पूरा होने के बाद अंबेडकर सर्किल से मुख्य चौराहे होते हुए फोर्ट रोड तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। अंबेडकर सर्किल से सुभाष चौक तक पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को समतल नहीं किया गया है। गड्ढों में केवल रेत डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन और अधिक कठिन हो गया है।