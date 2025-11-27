रामदेवरा: रेल मार्ग पर मालगाड़ी की चपेट में आने से ऊंट की मौत, आधा घंटा रेल यातायात प्रभावित

घटना के कारण जोधपुर जाने वाली डेमो ट्रेन अंडर पास - 85 के समीप रेल ट्रैक पर करीब आधे घंटे खड़ी रही। मालगाड़ी के इंजन में फंसे ऊंट का शव निकालने के बाद मालगाड़ी रवाना हुई। रेल रूट साफ होने पर डेमो ट्रेन भी अपनी यात्रा पर लौट गई। गौरतलब है कि उक्त रेलवे ट्रैक पर पहले भी दर्जनों ऊंट मालगाड़ी और ट्रेनों की चपेट में आने से काल का ग्रास चुके हैं। सुरक्षा दीवार न होने के कारण पशु आबादी अक्सर ट्रैक पार करते है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है।