जैसलमेर में भूमिहीन किसानों को मिलेगी राहत, अपात्र घोषित फाइलों की फिर होगी जांच

सरपंच संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया कि जिन किसानों की फाइलें निरस्त हुई हैं, उन्हें अब तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत वार कैंप लगाए जाएंगे, जहां किसान अपनी ही पंचायत मुख्यालय पर दस्तावेज प्रस्तुत कर कमीपूर्ति कर सकेंगे।