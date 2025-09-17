पांच साल से बंद आरओ प्लांट, जिम्मेदारों की अनदेखी से योजना ध्वस्त

रामदेवरा ग्राम पंचायत के राजस्व मावा गांव में लगाया गया आरओ प्लांट पिछले सात साल से बंद पड़ा है। छायण, एकां, सूजासर और आसपास के अन्य गांवों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इन प्लांट्स के चारों ओर झाडिय़ां उग आई हैं और ग्रामीण आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं।

राज्य सरकार की योजना के अनुसार ग्रामीणों को मात्र दो रुपए में 20 लीटर शुद्ध और मीठा पानी उपलब्ध करवाने का प्रावधान था, लेकिन मशीन जांच, विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति पर ध्यान न देने के साथ कार्मिकों की नियुक्ति न होने से प्लांट नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाए। जानकारों के अनुसार आरओ प्लांट की सफलता इसके निरंतर रख-रखाव पर निर्भर है। लेकिन गांवों में स्थापित अधिकांश प्लांट की हालत जर्जर हो चुकी है। टेंडर की सात साल की अवधि पूरी होने के बाद अब निजी फर्मों ने संचालन पूरी तरह बंद कर दिया है। विभागीय स्तर पर भी इन्हें पुन: शुरू करवाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई।