आशापुरा मंदिर में पूर्णाहुति के साथ शतचंडी महायज्ञ का समापन

पोकरण कस्बे के आशापुरा मंदिर में भारतीय लघु पंचांग परिवार एवं बीकानेर व पोकरण के श्रद्धालुओं के सहयोग से गत पांच दिनों से चल रहे शतचंडी महायज्ञ की बुधवार को पूर्णाहुति की गई। शतचंडी महायज्ञ के आचार्य पंडित अशोक बिस्सा सन्ना महाराज बीकानेर ने बताया कि मळ मास में आयोजित किए जाने वाले महालक्ष्मी प्रसन्न अनुष्ठान के अंतर्गत गत 27 दिसंबर को शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर यज्ञ में आहुतियां दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।