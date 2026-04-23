सिर में गोली मार कर ली महिला की जान, मृतका के चेहरे पर बारूद के निशान

गौरतलब है कि यह हत्या झिनझिनियाली गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरे की ढाणी में हुई। हत्या का मामला सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है और हत्या की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार दिन में जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजन और अन्य लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यहां मृतका के परिजनों ने बताया कि हथुदेवी की हत्या गोली मारकर की गई है। उसके सिर में दाहिनी आंख के ऊपर एक गहरा छेद मिला है और बारूद लगा हुआ है। माना जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने सोते समय महिला पर बहुत करीब से टोपीदार बंदूक से फायर किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।