फर्जी फाइल पर किया क्लिक और व्हाट्स ऐप हो गया हैक

लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में एक व्यक्ति के फर्जी फाइल लिंक पर क्लिक करने से व्हाट्सअप अकाउंट हैक हो गया। साथ ही उसके नंबरों से अन्य ग्रुपों में वह फाइल शेयर भी हो गई। धोलिया निवासी वन्यजीवप्रेमी राधेश्याम विश्नोई के पिता खीयाराम विश्नोई के व्हाट्सअप पर एक मैसेज आया। इसमें आरटीओ चालान लिखा हुआ था और पीछे एपीके लिखा था। इस एपीके फाइल पर उन्होंने भूलवश क्लिक कर दिया। जिससे उनका व्हाट्सअप अकाउंट हैक हो गया। जिसके बाद उनके व्हाट्सअप से जुड़े सभी संपर्कों और ग्रुपों में वह एपीके लिंक व फाइल फॉरवर्ड हो गई। जिसकी खीयाराम को जानकारी ही नहीं हो पाई। रिश्तेदारों व परिचितों ने फोन कर उन्हें इस बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के विशेषज्ञों से सहयोग लेकर व्हाट्सअप को मोबाइल से हटाया और पुन: इंस्टॉल किया। जिसके बाद मैसेज फॉरवर्ड का सिलसिला बंद हुआ। समय पर सावधानी बरतने से कोई वित्तीय नुकसान व अन्य जानकारियां साझा नहीं हो पाई।