यहां है राजस्थान की सबसे बड़ी लाईब्रेरी: जमीन के नीचे बनी, 8 लाख किताबें मौजूद, 5000 लोग एक साथ बैठ सकते

दरअसल जैसलमेर और पोकरण के बीच स्थित भादरिया राय माता मंदिर के नीचे बनी इस लाइब्रेरी की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। इसे करीब 45 साल पहले संत हरवंश सिंह निर्मल, जिन्हें लोग भादरिया महाराज के नाम से जानते थे… ने बनवाया था। कहा जाता है कि महाराज ने मंदिर के पास एक कमरे में 9 साल तक कठिन तपस्या की और इस दौरान उन्होंने हजारों किताबें पढ़ीं। उनका सपना था कि इस दूरस्थ इलाके में शिक्षा की ज्योत जले। इसी विजन के साथ 21 अप्रैल 1981 को इसकी नींव रखी गई थी।