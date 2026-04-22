पोकरण: अवैध गैस भरते भड़की थी आग, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पोकरण कस्बे में परशुराम चौक के पास फोर्ट रोड पर दो दिन पूर्व अवैध रूप से गाड़ी में गैस भरने के दौरान आग लगी थी। आग की घटना में तीन वाहन पूरी तरह से जल गए और पास स्थित मकान को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर थानाधिकारी ने खुद मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि सोमवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे परशुराम चौक के पास फोर्ट रोड पर एक वैन में लगे गैस किट में अचानक आग लग गई। इसके बाद आग ने पास खड़ी एक अन्य वैन और थ्री-व्हीलर टैक्सी को चपेट में लिया, जिससे तीनों वाहन जल गए। साथ ही पास स्थित मकान की खिड़कियां जल गई थी और मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा था। जब पुलिस ने इस संबंध में जांच की तो पता चला कि वैन में लगे गैस किट में अवैध रूप से गैस भरी जा रही थी। इस दौरान रिसाव हो जाने से आग लग गई। आग ने भीषण रूप ले लिया था। अवैध रूप से गैस भरने वाला युवक भी आग की चपेट में आकर झुलस गया था। आग के कारणों का खुलासा होने के बाद थानाधिकारी ने स्वयं मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है।