जैसलमेर: पृथ्वी दिवस पर प्रभात फेरी, प्रतियोगिताएं और पौधारोपण

इसमें विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वन विभाग के कार्मिकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उक्त आयोजन जैसलमेर की पर्यावरण समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं, के निर्देशानुसार तथा सदस्य सचिव उप वन संरक्षक के निर्देशन में वन विभाग, शिक्षा विभाग और नगर परिषद के सहयोग से किया गया। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जिले के विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, साफ-सफाई और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, साथ ही 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत पौधारोपण भी किया गया। निजी विद्यालय में वन विभाग की ओर से आयोजित पृथ्वी दिवस कार्यक्रम में चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को आयुक्त नगर परिषद, जैसलमेर लजपालसिंह सोढ़ा की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सहायक वन संरक्षक दिलीपसिंह राठौड़ ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को पृथ्वी के लिए बड़ा संकट बताते हुए प्लास्टिक का उपयोग कम करने और अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने 'पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है' कहते हुए लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और अधिक पेड़ लगाकर पृथ्वी के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने 'पृथ्वी का संरक्षण, भविष्य का संरक्षण' का नारा भी दिया।