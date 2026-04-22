जैसलमेर: पारे का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह शीतल बयार…दोपहर में चमकी धूप

जैसलमेर में भीषण गर्मी की ओर आगे बढ़ते मौसम में पारे में कमी-बेशी का सिलसिला जारी है। बुधवार को दिन में धूप के चमकने के साथ वातावरण में नमी का असर रहने और तेज हवाओं के चलने से तन झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 39.5 व न्यूनतम 24.1 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले मंगलवार को क्रमश: 41.1 व 26.2 डिग्री रहा था। इस तरह से अधिकतम पारे में 1.9 व न्यूनतम में 2.1 डिग्री की कमी आ गई। बुधवार सुबह करीब 6.30 बजे से शीतल बयार चलने से मौसम खुशगवार हो गया। प्रात:कालीन भ्रमण पर निकले लोगों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। दूसरी ओर 10 बजे के बाद धूप के तपने से सडक़ों पर निकले लोग गर्मी से परेशान नजर आए। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आखिर तक गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। जिससे अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है।