Jaisalmer crime News: शादी में गया था पति, लौटने पर घर में मिला पत्नी का लहूलुहान शव

जैसलमेर जिले के दूरस्थ झिनझिनयाली गांव के पास स्थित बीरे की ढाणी में अज्ञात लोगों ने घर में घुस कर महिला की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब महिला घर में अकेली थी और उसका पति किसी शादी समारोह में भाग लेने गया हुआ था। दो दिन बाद जब वह बुधवार को लौटा तो महिला का लहूलुहान शव घर में नजर आया। घटना की सूचना मिलने पर झिनझिनियाली पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गम्भीरता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे भी अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हत्या करने के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश के दिशा-निर्देश जारी किए। प्रथम दृष्टया यह पाया गया हथु देवी (50) की हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर की गई है। वह और उसका पति अमराराम चौधरी मूल रूप से कानोड़ (बायतु) के निवासी हैं। करीब 13 साल से अपने खेत में लगे ट्यूबवेल पर निवास कर रहे थे। हथु देवी के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं।