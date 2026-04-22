एआइ दौर में बदलती पढ़ाई, पुस्तकालय बना युवाओं का नया ठिकाना

जानकारी के अनुसार, पहले जहां यहां रोजाना गिनती के लोग आते थे, वहीं अब प्रतिदिन 60 से 80 अभ्यर्थी नियमित रूप से अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक यहां सीटें भरी रहती हैं और कई बार प्रतीक्षा सूची तक बन जाती है। पुस्तकालय में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम पुस्तकों व सामग्री की उपलब्धता ने इसकी उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल पढ़ाई के बढ़ते प्रभाव के बावजूद युवा केवल मोबाइल या लैपटॉप पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि पुस्तकालय का शांत वातावरण, अनुशासित माहौल और पुस्तकों के साथ पढ़ाई करने से एकाग्रता बेहतर होती है। साथ ही, यहां मिलने वाली विविध संदर्भ सामग्री ऑनलाइन माध्यमों से अधिक विश्वसनीय और व्यवस्थित मानी जा रही है।