23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सोढ़ाण क्षेत्र को मिलेगा पीने का मीठा पानी: भारीपन व खारेपन की मार झेल रहे लोगों को राहत की आस

जैसलमेर जिले के सोढ़ाण क्षेत्र में पेयजल की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है। यहां के अधिकांश गांवों और ढाणियों में भूजल में भारीपन और कहीं-कहीं खारापन पाया जाता है, जिससे यह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। मजबूरी में ग्रामीणों को कई बार इसी पानी का उपयोग करना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 23, 2026

जैसलमेर जिले के सोढ़ाण क्षेत्र में पेयजल की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है। यहां के अधिकांश गांवों और ढाणियों में भूजल में भारीपन और कहीं-कहीं खारापन पाया जाता है, जिससे यह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। मजबूरी में ग्रामीणों को कई बार इसी पानी का उपयोग करना पड़ता है। जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता रहा है। लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत की उम्मीद जगी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 193 आरडी से नहर का मीठा पानी सोढ़ाण क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। योजना के पूरा होने पर क्षेत्र के 23 गांवों और दर्जनों ढाणियों में नहरी पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि आगामी गर्मियों तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा।

यहां है पेयजल गुणवत्ता की दिक्कत

वर्तमान में खुहड़ी से आगे मानेरी, धानेरी, बैरसियाला, केसरसिंह का तला, फुलिया, सत्तो, केरला, मिठड़ाऊ, पोछीणा आदि में भूजल में फ्लोराइड व टीडीएस की अधिकता की शिकायतें मिलती हैं। इस पानी के उपयोग के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैरसियाला के वीरेंद्रसिंह सोढ़ा के अनुसार पानी के सेवन से दांतों में पीलापन, पेट से जुड़ी बीमारियां, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर अधिक देखा जा रहा है। कई परिवारों को पीने के लिए दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है या फिर महंगे दामों पर पानी खरीदना उनकी मजबूरी बन गई है। स्वरूपसिंह ने बताया कि गर्मियों के दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाती है, जब पानी की उपलब्धता घट जाती है और खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में शुद्ध पानी की कमी लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों को प्रभावित करती है।

सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी मुद्दा

-विभाग की ओर से 193 आरडी से नहरी पानी पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

-खुहड़ी से आगे नेटवर्क बिछाने का कार्य हो चुका है और सिविल कार्य भी पूरा हो गया है।

- जल संग्रहण के लिए डिग्गी बन चुकी है। टंकियों का निर्माण भी हो गया है। पम्प हाउस का काम चल रहा है।

- म्याजलार क्षेत्र में अभी लाइन नहीं बिछी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि तय समय सीमा में योजना को पूरा कर क्षेत्रवासियों को राहत दी जा सके।

- जानकारों का मानना है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या केवल सुविधा का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मीठे पानी की उपलब्धता से न केवल बीमारियों में कमी आएगी, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

छह महीनों में काम पूरा

193 आरडी से नहरी पानी लाने की करीब 90 करोड़ रुपए की योजना सोढ़ाण क्षेत्र के लिए बड़ी राहत प्रदान करने वाली है। आगामी 6 महीनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। वर्तमान में म्याजलार में आरओ लगा हुआ है। इसके अलावा वहां एक ढाणी में ट्यूबवैल से उम्दा श्रेणी का पानी मिल रहा है। जवान वहां से पानी भरते हैं।

- निरंजन मीणा, अधिशासी अभियंता, नगरखंड, जन स्वा. अभि. विभाग, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सोढ़ाण क्षेत्र को मिलेगा पीने का मीठा पानी: भारीपन व खारेपन की मार झेल रहे लोगों को राहत की आस

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोदामों के बाहर खड़े ट्रकों से बेपटरी हुई व्यवस्था, सड़कों व गलियों में हर दिन जाम… राहगीर परेशान

जैसलमेर

आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल: जैसलमेर में होगा ब्लैकआउट पूर्वाभ्यास

जैसलमेर

सिर में गोली मार कर ली महिला की जान, मृतका के चेहरे पर बारूद के निशान

जैसलमेर

फर्जी फाइल पर किया क्लिक और व्हाट्स ऐप हो गया हैक

जैसलमेर

यहां है राजस्थान की सबसे बड़ी लाईब्रेरी: जमीन के नीचे बनी, 8 लाख किताबें मौजूद, 5000 लोग एक साथ बैठ सकते

Bhadaria Underground Library Jaisalmer, pic
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.