सोढ़ाण क्षेत्र को मिलेगा पीने का मीठा पानी: भारीपन व खारेपन की मार झेल रहे लोगों को राहत की आस

वर्तमान में खुहड़ी से आगे मानेरी, धानेरी, बैरसियाला, केसरसिंह का तला, फुलिया, सत्तो, केरला, मिठड़ाऊ, पोछीणा आदि में भूजल में फ्लोराइड व टीडीएस की अधिकता की शिकायतें मिलती हैं। इस पानी के उपयोग के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैरसियाला के वीरेंद्रसिंह सोढ़ा के अनुसार पानी के सेवन से दांतों में पीलापन, पेट से जुड़ी बीमारियां, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर अधिक देखा जा रहा है। कई परिवारों को पीने के लिए दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है या फिर महंगे दामों पर पानी खरीदना उनकी मजबूरी बन गई है। स्वरूपसिंह ने बताया कि गर्मियों के दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाती है, जब पानी की उपलब्धता घट जाती है और खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में शुद्ध पानी की कमी लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों को प्रभावित करती है।