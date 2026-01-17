जैसलमेर में जीरा मंडी तो शुरू हुई, लेकिन पहले साल नहीं दिखा खास रुझान

जीरा उत्पादन के मामले में सीमावर्ती जैसलमेर जिला निरंतर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यहां के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए पिछले साल से जिले में जीरा मंडी का आगाज किया गया। पहले साल कृषि उपज मंडी परिसर में ही जीरा मंडी का संचालन किया गया। गत वर्ष 26 मार्च को यह मंडी शुरू हुई लेकिन यहां लाकर जीरा की फसल बेचने के प्रति स्थानीय किसानों का वांछित रुझान नहीं दिखा और बाद में भाव अच्छे नहीं आने पर किसानों ने माल को संग्रहित किए रखा। उसके बाद बॉर्डर पर तनाव की स्थितियां बनने की स्थिति में जीरा मंडी बंद करनी पड़ी। अब एक बार फिर आगामी जीरा की फसल की उपज बाजार में लाने के समय इस मंडी को शुरू करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जिले के किसान अपना माल ऊंझा या धानेरा जैसे गुजरात के मंडी केंद्रों पर बेचते रहे हैं और छोटे किसान, जिनके पास सीमित मात्रा में जीरा होता है, वे स्थानीय व्यापारियों को जीरा बेचते हैं। व्यापारी कम कीमत पर माल खरीदकर बेहतर भाव मिलने का इंतजार करते हैं। जानकारों का मानना है कि जैसलमेर में जीरा मंडी की स्थापना से छोटे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।