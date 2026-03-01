सुनहरी नगरी हुई रंगों में सराबोर, होली पर चहुंओर उल्लस…माहौल में गूंजे फाग गीत

यह उल्लास दोपहर तक जारी रहा। धुलंडी से एक दिन पहले गली-मोहल्लों और गांवों में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया तथा लोकगीतों की स्वर लहरियों से वातावरण गूंज उठा। पुष्करणा ब्राह्मण समाज व हजूरी समाज की पारंपरिक गैरें भी निकाली गईं। मुख्य बाजारों में दिन चढऩे के साथ रौनक बढ़ती गई। सडक़ों पर रंगों की परत जम गई तथा चारों ओर रंग-बिरंगा दृश्य दिखाई दिया। युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। कई युवक स्वांग रचकर आकर्षण का केंद्र बने रहे। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी रंगों में डूबे नजर आए। शहर में आए देशी-विदेशी पर्यटक भी होली के रंग में रंगते दिखाई दिए। पूर्व में शांत पड़े चंग भी पर्व के दिन गूंज उठे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहर में लगातार गश्त की।