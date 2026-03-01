गर्मी का मिजाज दिन-ब-दिन हो रहे सख्त, पारा 37.8 डिग्री पर पहुंचा

मौसम विभाग ने बुधवार को अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया। अधिकतम तापमान 37.8 के स्तर पर पहुंच गया तो रात में भी यह 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले गत मंगलवार को यह क्रमश: 36.5 व 18.9 डिग्री रहा था। उससे पहले सोमवार को क्रमश: 35.7 व 20.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस तरह से प्रतिदिन पारे की उछाल जारी है। आने वाले दिनों में इसके जल्द ही 40 डिग्री के आंकड़े को छूने का अनुमान है।