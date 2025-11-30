रेगिस्तान में थमी एड्स की रफ्तार…185 मरीज जैसलमेर में ले रहे उपचार

देश-दुनिया में चिकित्सा शास्त्र के लिए अबूझ पहेली बने एड्स की रोकथाम के लिए बचाव को ही सर्वश्रेष्ठ उपचार माना गया। जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में करीब 500 कुल एड्स रोगी या एचआइवी से ग्रस्त लोग हैं। इनमें से 185 जने जिला अस्पताल जवाहिर चिकित्सालय से उपचार ले रहे है। अन्य अपना उपचार जोधपुर से करवा रहे हैं। जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल में एड्स की जांच और परामर्श की सुविधा है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को जोधपुर स्थित ई-आरटी सेंटर भेजा जाता है। वहां इसकी पुष्टि होने पर 6 माह तक उपचार दिए जाने के बाद केस को जैसलमेर पुन: रेफर कर दिया जाता है।