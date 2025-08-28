Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

धोरों से उभरे धुरंधर… रेगिस्तान से विश्व पटल तक चमके हमारे सितारे

धोरों की धरती से निकले बास्केटबॉल के सितारे आज न केवल भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई इबारत लिख रहे हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 28, 2025

थार के रेगिस्तान की तपती रेत, सीमित सुविधाएं और संसाधनों की कमी… लेकिन इन सब पर भारी पड़ा जैसलमेर का जुनून और जज्बा..। धोरों की धरती से निकले बास्केटबॉल के सितारे आज न केवल भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई इबारत लिख रहे हैं। हाल ही में यूथ साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद रजा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, वहीं मोहम्मद राजा भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर साबित हुए। उन्होंने चार मैचों में 85 अंक अर्जित किए और फाइनल में अकेले 38 अंक ठोककर श्रीलंका को पराजित किया। इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी से जुड़े खिलाडिय़ों ने चीन का मकाउ, इस्तांबुल (तुर्की), तेहरान, ढाका, रूस, जॉर्डन, काठमांडू, थाईलैंड, मलेशिया और अब मालदीव्स तक भारत की जीत का परचम लहराया है।

चार वर्षों से स्वर्ण पदक का सिलसिला

जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी ने पिछले चार वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी है। हाल ही में कोलकाता यूथ नेशनल में अकादमी के खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह राठौड़ को मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुना गया। उन्हें भारतीय बास्केटबॉल संघ ने 50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया।

वर्ष 2009 से 2025 तक बॉस्केटबॉल की उपलब्धियों का इतिहास

-राष्ट्रीय उपलब्धियां : 56 स्वर्ण, 42 रजत और 36 कांस्य पदक

राज्य स्तरीय उपलब्धियां: 31 स्वर्ण, 19 रजत और 8 कांस्य पदक

खेल कोटे से सरकारी सेवा का भी सफर

अब तक 29 खिलाड़ी भारतीय रेलवे, बीएसएफ, थल सेना, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस और भारतीय जल सेना जैसी सेवाओं में नियुक्त हो चुके हैं।

हैंडबॉल में भी गूंजा नाम

जैसलमेर केवल बास्केटबॉल तक सीमित नहीं। यहां की हैंडबॉल अकादमी भी अपनी पहचान बना रही है। अब तक हैंडबॉल के चार खिलाड़ी और बास्केटबॉल के आठ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

एक्सपर्ट व्यू: नियमित अभ्यास व खिलाडिय़ों का जज्बे से सफलता: विश्नोई

जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के प्रशिक्षक एवं जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई बताते हैं कि खिलाडिय़ों को नियमित प्रशिक्षण उन्हें अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विजय दिलाने में सहायक बनता है। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान की धरती पर मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन खिलाडिय़ों की मेहनत और आत्मविश्वास ही उन्हें शिखर तक ले जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / धोरों से उभरे धुरंधर… रेगिस्तान से विश्व पटल तक चमके हमारे सितारे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.