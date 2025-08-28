धोरों से उभरे धुरंधर… रेगिस्तान से विश्व पटल तक चमके हमारे सितारे

थार के रेगिस्तान की तपती रेत, सीमित सुविधाएं और संसाधनों की कमी… लेकिन इन सब पर भारी पड़ा जैसलमेर का जुनून और जज्बा..। धोरों की धरती से निकले बास्केटबॉल के सितारे आज न केवल भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई इबारत लिख रहे हैं। हाल ही में यूथ साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद रजा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, वहीं मोहम्मद राजा भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर साबित हुए। उन्होंने चार मैचों में 85 अंक अर्जित किए और फाइनल में अकेले 38 अंक ठोककर श्रीलंका को पराजित किया। इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी से जुड़े खिलाडिय़ों ने चीन का मकाउ, इस्तांबुल (तुर्की), तेहरान, ढाका, रूस, जॉर्डन, काठमांडू, थाईलैंड, मलेशिया और अब मालदीव्स तक भारत की जीत का परचम लहराया है।