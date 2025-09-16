बीकानेर व बाड़मेर के लिए 3 बसें तो फलोदी के लिए 2 बजे बाद नहीं है बस

सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाकर यात्रियों को रोडवेज बसों में सफर के लिए आकर्षित किया जा रहा है, जबकि कई रूटों पर रोडवेज बसों की कमी के कारण यात्रियों को मजबूरन निजी बसों में सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही है। उधर, जिम्मेदारों की ओर से बसों को शुरू करने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। प्रत्येक यात्री के बीमा होता है और किराए में भी छूट दी जा रही है। यही नहीं महिलाओं का आधा किराया ही लगता है। इसके साथ ही वृद्धों व दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधाएं है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के कई मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को किराए में विशेष छूट, रक्षाबंधन पर नि:शुल्क यात्रा, मेलों की भीड़ के दौरान अतिरिक्त बसों के संचालन आदि की व्यवस्थाएं कर यात्रियोंं को रोडवेज बसों में सफर के लिए आकर्षित किया जा रहा है। पोकरण से बाड़मेर व बीकानेर रूट पर बसों की संख्या कम होने एवं हरिद्वार के लिए बस सेवा बंद कर दिए जाने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है और उन्हें मजबूरन निजी बसों में सफर करना पड़ रहा है।
पोकरण से जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर आगार की बसों का संचालन होता है। इनमें बाड़मेर व बीकानेर रूट पर यात्रीभार भी अच्छा है, लेकिन दोनों रूट पर केवल 3-3 बसों का संचालन होता है। सुबह 6.30 बजे सिरसा वाया बीकानेर, 11.45 बजे दोपहर 12.45 बजे बीकानेर के लिए बसें संचालित होती है। इसी तरह सुबह 8 बजे पोकरण-जैसलमेर-भीनमाल वाया बाड़मेर एवं 11.45 बजे व 2.45 बजे सीधी बाड़मेर के लिए रोडवेज की बस है।
पोकरण से फलोदी के बीच 8 बसों का संचालन होता है। सुबह 6.30 बजे से दोपहर 1.20 बजे तक अलग-अलग रूटों की बसें फलोदी होकर गुजरती है, लेकिन इसके बाद एक भी बस फलोदी के लिए नहीं है। ऐसे में दोपहर 1.20 बजे बाद फलोदी जाने के लिए केवल निजी बसों व वाहनों में ही सफर करना पड़ता है।
पूर्व में रोडवेज की ओर से बाड़मेर से हरिद्वार तक बस संचालित की जाती थी, जिसे करीब 4 वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया और पुन: शुरू नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अस्थि कलश योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति के निधन पर 2 जनों को अस्थियां विसर्जित करने के लिए नि:शुल्क यात्रा करवाई जाती है, लेकिन हरिद्वार के लिए बस सेवा ही बंद होने के कारण यात्रियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पोकरण से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री सफर करते है। हालांकि जैसलमेर, फलोदी व जोधपुर रूट पर रोडवेज की पर्याप्त बसें है, लेकिन अन्य रूटों पर बसों की कमी है। ऐसे में यहां निजी बसों का बोल-बाला है। निजी बसों के संचालक मनमाना किराया वसूल रहे है, जबकि रोडवेज की ओर से बसों का संचालन बढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।