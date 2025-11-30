यह है शहर का सदर बाजार… शाम होते ही अव्यवस्थित यातायात से बढ़ रही मुश्किलें

जैसलमेर शहर के सदर बाजार में शाम होते ही अव्यवस्थाओं का पड़ाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। सडक़ किनारे बेतरतीब खड़े दुपहिया वाहनों के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी होती है। दुकानों के सामने मनमाने ढंग से खड़ी की जाने वाले दुपहिया वाहन मार्ग को और संकरा बना देते हैं, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों और आवाजाही करने वाले दुपहिया वाहन चालकों, दोनों की समस्या बढ़ जाती है।
इस दौरान आवारा पशुओं का स्वच्छंद विचरण भी परेशानी बढ़ा देता है। लंबे समय से यह समस्या यथावत बनी हुई है, लेकिन अब तक लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है, ऐसे में बाजार क्षेत्र में आवाजाही कई गुना बढ़ जाती है। शनिवार और रविवार को भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होती है। गोपा चौक, सोनार दुर्ग, कचहरी रोड और हनुमान चौराहा जाने के लिए सदर बाजार मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग होता है।
इसलिए शाम के समय यहां होने वाली परेशानी का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने और आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि व्यस्त समय में आमजन को राहत मिल सके।
