यह है शहर का सदर बाजार… शाम होते ही अव्यवस्थित यातायात से बढ़ रही मुश्किलें

इस दौरान आवारा पशुओं का स्वच्छंद विचरण भी परेशानी बढ़ा देता है। लंबे समय से यह समस्या यथावत बनी हुई है, लेकिन अब तक लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है, ऐसे में बाजार क्षेत्र में आवाजाही कई गुना बढ़ जाती है। शनिवार और रविवार को भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होती है। गोपा चौक, सोनार दुर्ग, कचहरी रोड और हनुमान चौराहा जाने के लिए सदर बाजार मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग होता है।