हजारों जातरुओं की होती है आवक, मुख्य मार्गों पर खड़े करने पड़ते है वाहन

लोकदेवता बाबा रामदेव का मेला नजदीक आने के साथ श्रद्धालुओं की आवक बढऩे लगी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जातरु निजी वाहनों से रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद बाबा के इतिहास से जुड़े स्थलों के दर्शन व भ्रमण के लिए पोकरण पहुंचते है। यहां पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पोकरण में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शन व पोकरण फोर्ट के भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में जातरु पोकरण पहुंचते हैं। इसके अलावा रामदेवरा जाते व आते समय भी श्रद्धालुओं की पोकरण में आमद होती है। कस्बे में नगरपालिका की ओर से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिसके कारण जातरुओं को अपने निजी वाहन मुख्य मार्गों व किनारे खड़े करने पड़ते हैं। जिससे आए दिन यातायात व्यवस्था लडखड़़ा रही है।
कस्बे में बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शनों व फोर्ट के भ्रमण के साथ जातरु रामदेवसर तालाब, सालमसागर तालाब भी देखने के लिए पहुंचते है। ये सभी स्थल पास ही स्थित है। ऐसे में जातरु एक जगह वाहन खड़ा कर चले जाते हैं और करीब 1 से 2 घंटे के बाद वापिस आते है। इस दौरान कई बार वाहनों की भीड़ से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
बालीनाथ महाराज के आश्रम के पास बड़ा मैदान है। इसके अलावा तालाबों व फोर्ट के रास्तों पर कोई पार्किंग की जगह नहीं है। जिसके चलते मुख्य मार्गों पर अथवा सडक़ किनारे वाहन खड़ा करना पड़ता है। जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। साथ ही अन्य जातरुओं, वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कस्बे में बालीनाथ महाराज के आश्रम के पास मैदान फोर्ट मालिकों का है। जिसे वे पार्किंग के लिए मेलावधि के दौरान किराए पर देते हैं। इसी प्रकार सालमसागर तालाब के पास एक निजी बाड़े में भी पार्किंग होती है। इनके अलावा सालमसागर तालाब के घाटों के आसपास और रामदेवसर तालाब के रास्तों पर कुछ लोग अवैध रूप से रसीदें काटकर जातरुओं से पार्किंग के नाम पर वसूली भी करते हैं। जबकि उनके पास न तो कोई पार्किंग स्थल है, न ही कोई वैध कागजात। ऐसे में जातरुओं को राशि देने के बाद भी वाहन मुख्य मार्गों पर ही खड़े करने पड़ते हैं।
मुख्य मार्गों व सडक़ों के किनारे वाहनों की भीड़ लग जाने पर आपात काल के दौरान कई बार परेशानी बढ़ जाती है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस, दमकल के पहुंचने में भी काफी दिक्कतों से रूबरू होना पड़ता है। बावजूद इसके कस्बे में उचित पार्किंग को लेकर जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।