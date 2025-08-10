हजारों जातरुओं की होती है आवक, मुख्य मार्गों पर खड़े करने पड़ते है वाहन

लोकदेवता बाबा रामदेव का मेला नजदीक आने के साथ श्रद्धालुओं की आवक बढऩे लगी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जातरु निजी वाहनों से रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद बाबा के इतिहास से जुड़े स्थलों के दर्शन व भ्रमण के लिए पोकरण पहुंचते है। यहां पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पोकरण में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शन व पोकरण फोर्ट के भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में जातरु पोकरण पहुंचते हैं। इसके अलावा रामदेवरा जाते व आते समय भी श्रद्धालुओं की पोकरण में आमद होती है। कस्बे में नगरपालिका की ओर से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिसके कारण जातरुओं को अपने निजी वाहन मुख्य मार्गों व किनारे खड़े करने पड़ते हैं। जिससे आए दिन यातायात व्यवस्था लडखड़़ा रही है।