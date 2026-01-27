Jaisalmer News: रामदेवसर तालाब में मिला नाबालिग बालिका का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)
Pokhran News: सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण कस्बे से मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक खबर सामने आई है। यहां के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध रामदेवसर तालाब में एक नाबालिग बालिका का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने रामदेवसर तालाब के पानी में एक शव को उतराते हुए देखा। देखते ही देखते यह खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पोकरण थानाधिकारी भारत रावत पुलिस दल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तैराकों को बुलाया।
तालाब गहरा होने के कारण शव को निकालने में तैराकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बालिका के शव को पानी से बाहर निकाला जा सका। प्रारंभिक जांच में मृतक बालिका नाबालिग बताई जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोकरण के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में परिजनों को सूचना दी है। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक और दलित समाज के लोग मोर्चरी के आगे एकत्रित हुए।
