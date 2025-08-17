लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को लगी दो किमी लंबी कतार

लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का गत नौ दिन से लगातार तांता लगा हुआ है। ऐसे में करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन रामदेवरा में लगी हुई है। विगत तीन दिन से नोखा चौराहा से आगे आरसीपी गोदामों तक कतारों में भीड़ लगी रही, जो देर रात्रि तक दर्शन का इंतजार करती है। लोक देवता बाबा रामदेव का 641 वां मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त से रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा, लेकिन गत नौ दिन से लगातार श्रद्धालुओं का रामदेवरा में आगमन होने के कारण करीब 2 किमी लंबी कतार लगी हुई है। देश के कोने-कोने से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चलते रामदेवरा में सड़को पर पैर रखने की भी जगह नहीं रही है। लोक देवता बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए आए देश भर के श्रद्धालुओं का उत्साह गत नौ दिनों से पूरे उफान पर है। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि दर्शन के दौरान न सिर्फ लंबी कतारों में धैर्य रख रहे, बल्कि शनिवार देर रात बारिश के दौरान भी जातरु भीगते हुए कतारों में खड़े रहे।