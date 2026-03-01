विश्व जल दिवस: 1992 से 2026.. नहीं थमा जल संकट… जागरूकता अब भी अधूरी

व्यवहारिक स्तर पर पानी बचाने की आदत अभी भी समाज में व्यापक रूप से विकसित नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट का सबसे बड़ा कारण स्वयं मानव है। अंधाधुंध भूजल दोहन, जल का दुरुपयोग और पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। एक ओर जल की कमी है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध संसाधनों का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा। जैसलमेर जैसे क्षेत्र में, जहां वर्षा सीमित है, वहां जल संरक्षण के प्रयासों को केवल अभियान नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है।