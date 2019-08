ईद पर Modi का ग्रैंड प्लान, जम्मू-कश्मीर में मुहैया करवाई जाएंगी यह सुविधाएं

(श्रीनगर): जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद घाटी में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब सब सामान्य नजर आ रहा है। इधर केंद्र सरकार ( Modi government ) की ओर से ईद ( Eid ul Adha ) को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए है। जिसके तहत लोगों को जरूरत के सामान घर तक पंहुचाने के साथ ही ईद के पाक मौके पर अपनों से संपर्क बनाने के लिए टेलीफोन बूथ स्थापित करने का फैसला लिया गया है।

हालात हो रहे सामान्य, 144 में दी जा रही ढील







#JammuAndKashmir: Rush in markets of POONCH; 6-hour relaxation in Section-144 has been provided here on the eve of Eid al-Adha pic.twitter.com/Aex2vq0GwB — ANI (@ANI) August 11, 2019

ईद पर विशेष व्यवस्था

J&K Civil Administration: Out of 3697 Ration Ghats in Kashmir Division, 3557 ration Ghats have been made operational to provide ration to the general public. The delivery of vegetables/LPG/Poultry/eggs have been ensured at the doorsteps through mobile vans. — ANI (@ANI) August 11, 2019

जम्मू-कश्मीर नागरिक प्रशासन की ओर स? कश्मीर ?? संभाग में 3,697 राशन की दुकानों में से 3,557 दुकाने आम जनता के लिए खोल दी गई है। आम जन को किसी तरह की असुविधा नहीं हो इसके लिए मोबाइल वैन के जरिए सब्जियों, एलपीजी गैसे सिलेंडर, मुर्गी और अंडों की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है।



पहले से किया गया स्टॉक

J&K Civil Administration: Government has made sufficient stocking of essential items. Wheat has been stocked to suffice for 65 days, rice for 55 days, mutton for 17 days, poultry for 1 month, Kerosene Oil for 35 days, LPG for 1 month, High-Speed Diesel (HSD) & petrol for 28 days. https://t.co/LHOkqlfBu9 — ANI (@ANI) August 11, 2019

जम्मू-कश्मीर में हालात नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों तैनात है, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ज्यादा संख्या में लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। हालांकि कोई आवश्यक काम होने पर बाहर निकलने और शुक्रवार के दिन सुरक्षा के बीच नमाज के लिए जुटने की छूट है। सरकार ने शायद कश्मीर के हालात को पहले ही भांप लिया था। इससे निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर नागरिक प्रशासन की ओर से जरूरी चीजों का स्टॉक पहले से तैयार किया गया है।



इस बाबत 65 दिनों के लिए गेहूं, 55 दिनों के लिए चावल, 17 दिनों के लिए मटन, 1 महीने के लिए मुर्गी, 35 दिनों के लिए मिट्टी का तेल, 1 महीने के लिए एलपीजी, 28 दिनों के लिए हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) और पेट्रोल का स्टॉक किया गया है।



विशेष टेलीफोन बूथों की होगी स्थापना

J&K Civil Administration: 300 special telephone booths being established to help public communicate with relatives. Laision Officers activated through Resident Commissioner,Delhi in various places including Aligarh to held students from J&K communicate with families&celebrate Eid https://t.co/sx2ZsLvzmO — ANI (@ANI) August 11, 2019

सोमवार को बकरीद ( bakrid ) है। ऐसे में लोग इस असमंजस में थे कि ईद का त्यौहार वह किस तरह मनाएंगे। शुरूआती हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ईद कहीं प्रभावित नहीं हो जाए। पर इस सिलसिले में भी सही व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। जम्मू और कश्मीर नागरिक प्रशासन 300 विशेष टेलीफोन बूथों की स्थापना करने की तैयारी में है जिससे लोग रिश्तेदारों के साथ संवाद स्थापित कर सकें। इसी के साथ दूसरे राज्यों में पढाई करने वाले छात्र अपने परिजनों से ईद के मौके पर बात कर सके यह व्यवस्था करने के लिए दिल्ली और अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।



राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं

Jammu and Kashmir Raj Bhavan: Governor Satya Pal Malik has extended warm greetings to the people on the auspicious occasion of Eid-ul-Azha and prayed for their well-being and prosperity. (File pic) pic.twitter.com/SvSoGVdTA6 — ANI (@ANI) August 11, 2019

ईद-उल-अजहा ''बकरीद'' से एक दिन पूर्व आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( Satyapal Malik ) ने जम्मू-कश्मीर वासियों को हार्दिक बधाई दी और उनकी सलामती और समृद्धि की कामना की।



इस बार माहौल शांतिपूर्ण- जितेंद्र सिंह

Union Minister Dr Jitendra Singh: Common man in Kashmir is rejoicing abrogation of Art370. Wherever Section 144 was imposed, it is being taken off. On the eve of Eid, there is much more atmosphere of peace this time compared to several other occasions of Eid in the years gone by. pic.twitter.com/pllsCqc6Si — ANI (@ANI) August 11, 2019

उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ( jitendra singh ) ने कहा कि आम आदमी अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने पर खुशी व्यक्त कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं धारा 144 लागू की गई है, उसे बंद किया जा रहा है। ईद की पूर्व संध्या पर, सिंह ने कहा कि ईद के बीते अवसरों की तुलना में इस बार माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है।



जम्मू-कश्मीर की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

यह भी पढ़ें: जारी हुआ आदेश, 31 अक्टूबर को अलग होंगे जम्मू-कश्मीर व लद्दाख