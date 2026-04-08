देश को दहलाने की साजिश नाकाम, लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी गिरफ्तार, घातक हथियार बरामद

अबु हुरैरा उर्फ अब्दुल्ला 16 वर्ष से सुरक्षा एजेंसियों से बचकर कश्मीर सहित देश के कई इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इनके अलावा 3 स्थानीय आतंकी मोहम्मद नकीब बट, आदिल रशीद बट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आतंकियों के पास से घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आतंकी माड्यूल का पता लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में 19 जगहों पर छापेमारी की है।