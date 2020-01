जम्मू-कश्मीर को सौगात, मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, प्रीपेड सेवा भी शुरू

(श्रीनगर): मोदी सरकार के 36 मंत्रियों के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दौरे की शुरुआत के साथ ही शनिवार को प्रशासन ने कश्मीर वासियों को विशेष सौगात दी है। प्रशासन की ओर से कश्मीर में 187 दिनों के बाद प्रीपेड मोबाइल और दो जिलों में इंटरनेट सेवा बहाली की घोषणा की गई है।



राज्य के मुख्यसचिव रोहित कंसल ने पत्रकारवार्ता में बताया कि जम्मू—कश्मीर के सामान्य होते हालात को देखते हुए शनिवार से कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी। जिसमें कॉल्स और एसएमएस की सुविधा प्रदान दी जाएगी। इसी के साथ उत्तर कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा और बांदीपोरा में पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए 2जी इंटरनेट सेवा शुरू होगी। इस संबंध में सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें यह बात कही गई है। हालांकि प्रीपेड मोबइल कनेक्शन के लिए इंटरनेट चालू करने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। कंसल ने बताया कि फिलहाल अन्य जिलों बडगाम, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ जम्मू संभाग के पांच जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में भी पोस्टपेड कनेक्शन पर 2जी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जम्मू के पांच जिलों में 15 जनवरी को पहले ही यह सेवा शुरू की जा चुकी है। फिलहाल ई-कामर्स साइट्स, ई-वॉलेट ऐप और सरकारी वेबसाइट्स ही चला सकेंगे। सोशल मीडिया पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

