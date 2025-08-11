11 अगस्त 2025,

सोमवार

जांजगीर चंपा

मेरी बहन को मार डाला..! राखी के दूसरे दिन महिला की मौत, हादसा या हत्या पुलिस जांच में जुटी

CG News: भाई बहन का पवित्र त्योहार के बाद बहन की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। राखी पहनाकर पति के साथ लौट रही महिला की मौत हो गई..

जांजगीर चंपा

Chandu Nirmalkar

Aug 11, 2025

CG News, crime news, janjgir road accident,
राखी पहनाकर पति के साथ लौट रही महिला की मौत ( Photo - Patrika )

CG News: राखी पहनाकर पति के साथ के साथ लौट रही महिला की ओवरब्रिज के पास बाइक से गिरकर मौत हो गई। वहीं पति को सामान्य चोटें आई है। सामान्य एक्सीडेंट मानकर पुलिस मर्ग कायम कर शव ससुराल वालों को सौंप दिया था। इधर मृतिका आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। ( CG News) इस वजह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता व ससुराल वालों ने दोबारा पीएम व एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की जांच को लेकर हंगामा करने लगे। क्योंकि महिला की पीठ में मारने का निशान है। तब फिर से पीएम कराया गया। इसके बाद शव मायके वालों को सौंपा गया। फिलहाल यह एक्सीडेंट या हत्या है जांच में पुलिस जुट गई है।

CG News: बिलासपुर से लौटने के दौरान मौत

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार साल भर पहले बिलासपुर की रहने वाली आप पार्टी कार्यकर्ता पूजा केंवट का राहुल साहू निवासी अकलतरा थाना के गांव कल्याणपुर के साथ अंतर जातीय विवाह हुआ था। राखी का त्यौहार होने के कारण पूजा केंवट अपने पति राहूल साहू के साथ बाइक से बिलासपुर गए थे। पूजा अपनी बहन से मिली और माता-पिता के खिलाफ अंतरजातीय विवाह करने के कारण घर नहीं गई।

रात 12 बजे की घटना

इसके बाद राहुल अपने एक परिजन व पत्नी के साथ रात को लगभग 12 बजे बिलासपुर से वापस अकलतरा लौट रहे थे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 49 में ब्रेक मारने से बाइक अनियंत्रित होकर पलटी और पूजा बाइक से उछलकर नीचे जा गिरी, सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पूजा केंवट को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना से उसके पति राहूल साहू और प्रकाश साहू को भी चोटें आई है। दूसरी ओर मृतिका पूजा केंवट का पोस्टमार्टम कर शव ससुराल वालों को सौंपा दिया गया था।

आप कार्यकताओं ने किया हंगामा

इधर बिलासपुर में जैसे ही पूजा केंवट के परिजनों को पूजा केंवट के मौत होने की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी सूचना आप पार्टी पदाधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलते ही मर्चुरी के पास लोग जमा हो गए और हंगामा करने लगे। पूजा केंवट के शव को लाकर दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और पूजा के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए अड़ गए।

हत्या की आशंका पर गरमाया माहौल

आप पार्टी कार्यकर्ताओं और उसके पिता सुखीराम केंवट और उसकी बहन का कहना है कि उसके शरीर पर मारने के निशान हैं और वह अपनी बहन से अक्सर पति द्वारा दी जा रही प्रताड़ना का जिक्र करती थी। पूजा केंवट की बहन का दावा है कि उसके पास फोन रिकार्ड है, जिसमें पूजा बता रहीं हैं कि उसे कई बार मारपीट गया है। इसके फोरेंसिंक टीम घटना स्थल पर खून और अन्य साक्ष्यों का नमूना लेकर गई है। दोनों पक्षों में शव का अंतिम संस्कार करने की बात को लेकर बहस हो रही थी। बाद में शव मायके वालों को सौंपा गया। साथ ही पुलिस अब हत्या की एंगल से जांच में जुट गई।

मौत के पहले से बहन को लगाई थी फोन

पूजा अपने पति के साथ बहन के घर से कल्याणपुर आने के लिए लगभग 11.30 बजे निकली। साथ में बाइक में राहुल का एक परिजन भाई भी था। पूजा की बहन ने बताई कि लगभग 12 बजे पूजा ने फोन लगाई थी। साथ ही वह रो रही थी और कहने लगी की लाल खदान के पास मारपीट कर रहे हैं। तो पूजा की बहन बोली की आसपास थाने चली जाओ और मै भी आ रही हूं। इसके बाद 1 घंटे के बाद पूृजा की मौत हो गई।

मृतका की बहन को रात में किसी महिला ने दी सूचना

मृतिका की बहन का कहना है कि पूजा की मौत की जानकारी उसके पति द्वारा मायके वालों को सुबह दी गई। हालांकि रात 1 बजे उसके फोन पर किसी महिला का फोन आया। उसके कहा कि आपकी बहन की मौत हो गई। आखिर वह महिला कौन है, जिसने मौत की जानकारी दी।

शार्ट पीएम में एक्सीडेंट से सिर में चोट लगने हुई मौत

पुलिस का कहना है कि शव का पोस्मार्टम कराया गया। जिसमें शार्ट पीएम में एक्सीडेंट से मौत होने की पुस्टि हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी से कराया गया है। निरीक्षण व पीएम रिपोर्ट से अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि मृतिका की मृत्यु एक्सीडेंट से सिर में चोट आने के कारण हुई है।

परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है..

अकलतरा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने कहा कि मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका होने पर फिर से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। फोरेंसिक टीम से मौके की जांच कराई गई। इससे पूजा की मौत सड़क दुर्घटना से होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जांच चल रही है।

Updated on:

11 Aug 2025 01:24 pm

Published on:

11 Aug 2025 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / मेरी बहन को मार डाला..! राखी के दूसरे दिन महिला की मौत, हादसा या हत्या पुलिस जांच में जुटी

