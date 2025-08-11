मेरी बहन को मार डाला..! राखी के दूसरे दिन महिला की मौत, हादसा या हत्या पुलिस जांच में जुटी

CG News: राखी पहनाकर पति के साथ के साथ लौट रही महिला की ओवरब्रिज के पास बाइक से गिरकर मौत हो गई। वहीं पति को सामान्य चोटें आई है। सामान्य एक्सीडेंट मानकर पुलिस मर्ग कायम कर शव ससुराल वालों को सौंप दिया था। इधर मृतिका आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। ( CG News) इस वजह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता व ससुराल वालों ने दोबारा पीएम व एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की जांच को लेकर हंगामा करने लगे। क्योंकि महिला की पीठ में मारने का निशान है। तब फिर से पीएम कराया गया। इसके बाद शव मायके वालों को सौंपा गया। फिलहाल यह एक्सीडेंट या हत्या है जांच में पुलिस जुट गई है।